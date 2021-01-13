حيل مجربة للتغلب على ارتفاع السكر فى الدم





فحص السكر بانتظام











ابتعد عن الكربوهيدرات











تناولى القرفة







القرفة من الأعشاب التى تساعد على ضبط مستويات السكرى فى الدم



تناولى الألياف







يجب تناول الألياف فهى تعمل على إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في إدارة مرض السكري من النوع 1



حاربى التوتر







يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم لذا عليك ممارسة الرياضة والاسترخاء والتأمل فهى من الرياضات التى تساعد على محاربة التوتر التوتر وخفضت مستويات السكر في الدم







تنالوى الأطعمه الغنية بالكروم







أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على مرضى السكري أن الكروم له فوائد لإدارة سكر الدم على المدى الطويل.تشمل الأطعمة الغنية بالكروم







لا تغفلى المغنسيوم





ثبت أيضًا أن المغنيسيوم يفيد مستويات السكر في الدم ، بينما تم ربط نقص المغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري و خفض السكر التراكمى





المراجع موقع ..

webmd



