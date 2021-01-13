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مرأة

حيل مجربة للتغلب على ارتفاع السكر فى الدم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تعانى من ارتفاع السكر  إليك حيل سريعه ومجربة للتخلص من ارتفاع نسبة السكر في الدم وإستخدامه بشكل فعال  للحصول على الطاقة.
فيما يلي طرق سريعه لخفض السكر المرتفع  بشكل طبيعي:

فحص السكر بانتظام

 يجب عليك فحص مستويات السكر بشكل روتيني. سيساعدك هذا فى الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد .

ابتعد عن الكربوهيدرات

تناول الكثير من الكربوهيدرات يتسبب فى ارتفاع السكر فى الدم لذا يجب اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاع السكر في الدم

تناولى القرفة

القرفة من الأعشاب التى تساعد على ضبط مستويات السكرى فى الدم

تناولى الألياف

يجب تناول الألياف فهى تعمل على إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في إدارة مرض السكري من النوع 1

حاربى التوتر

يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم لذا عليك ممارسة الرياضة والاسترخاء والتأمل فهى من الرياضات التى تساعد على محاربة التوتر  التوتر وخفضت مستويات السكر في الدم

تنالوى الأطعمه الغنية بالكروم

أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على مرضى السكري أن الكروم له فوائد لإدارة سكر الدم على المدى الطويل.تشمل الأطعمة الغنية بالكروم
اللحوم ومنتجات الحبوب الكاملة والفاكهة

لا تغفلى المغنسيوم

ثبت أيضًا أن المغنيسيوم يفيد مستويات السكر في الدم ، بينما تم ربط نقص المغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وخفض السكر التراكمى

المراجع موقع ..
webmd


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