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توك شو

دينا عبد الكريم : مطلوب من المرأة تقديم تمثيل مشرف بالبرلمان.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:36 م
النائبة دينا عبد
النائبة دينا عبد الكريم
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إبراهيم القادري

قالت النائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب ، إن المجلس قام بالعديد من الإجراءات الاستباقية الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين النواب مؤكدة أنه لم يكن هناك تزاحم داخل البرلمان .

وأضاف عبدالكريم خلال مداخلة هاتفية علي اكسترا نيوز ، ان اليوم تم تقسيمه على جلستان كما ان اليوم كان هناك مسئولية فردية وكان هناك وعي كبير بين الاعضاء وهذا يؤكد على ان الاعضاء لديهم وعي بالحالة العامة التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا .

وأوضحت عبد الكريم ، أن المرأة المتواجدة في البرلمان المصري مطلوب منها ان تقدم اداء مشرف بالبرلمان ويليق بحجم ثقة الشعب المصري فينا مؤكدة أن أداء البرلمان السابق يجب ان نصفه بالبطولي .
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