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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي "عين شمس" من انقطاع المياه

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:32 م
صدى البلد
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سارة عبد الله
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى التى نشرها "صدى البلد" الواردة تحت عنوان " استغاثة أهالي "عين شمس" بالشرقية من استمرار انقطاع المياه لـ 3 أيام  " .

جاء فيه أن أن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري أفادت أن الانقطاع بسبب اصلاح فى احدى الخطوط الرئيسيه المغذيه لمنطقة عين شمس الشرقية وجارى الاصلاح الان ومن المتوقع الانتهاء خلال ساعة وتم التواصل مع الشاكى وافادتة  بالامر .

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.      

 ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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