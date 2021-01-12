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أخبار العالم

انفجارات في سوريا ومقتل عدد كبير من القوات الإيرانية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:36 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكر موقع "إيران واير" المعارض أن طيرانا حربيا مسيرا يرجح أنه تابع للتحالف الدولي، استهدف اليوم الثلاثاء، رتل سيارات للميليشيات الإيرانية في بادية البوكمال السورية بريف دير الزور الشرقي.

ونقل الموقع عن أحد المطلعين على تحركات الميليشيات الإيرانية في سوريا، عمر الأحمد، قوله إن طيرانًا حربيًا مسيرا استهدف رتلا مؤلفا من سيارات دفع رباعي وشاحنات عسكرية تحمل معدات وأسلحة متطورة ما أدى إلى تدمير الرتل كاملًا إضافة إلى مقتل أكثر من 20 عنصرًا.

وأضاف الموقع ان انفجارات عنيفة هزت منطقة البوكمال ، تبين أنها ناجمة عن تنفيذ طائرات حربية 4 غارات على الأقل، استهدفت خلالها مقرات ومواقع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في بادية البوكمال، بحسب ما قاله الأحمد.

وأشار الموقع إلى أن الميليشيات الإيرانية كثفت خلال الأيام الأخيرة عمليات نقل الأسلحة إلى سوريا عبر الأراضي العراقية بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وقال الأحمد إن بادية البوكمال شهدت  اليوم منذ ساعات الصباح الأولى أكثر من عملية استهداف لمواقع الميليشيات المدعومة من إيران بعمق البادية والتي تضم مستودعات أسلحة ومعسكرات تدريب لتلك الميليشيات, اذ تجدد القصف مرة أخرى قرابة الساعة الرابعة عصرًا في محيط قاعدة الإمام علي بأربع غارات جوية ضربت تلك المستودعات مما أدى إلى استنفار كبير للمليشيات في البوكمال.

وشوهدت سيارات دفع رباعي محملة برشاشات ثقيلة من عيار 23ملم تجوب شوارع البوكمال, وانطلقت مجموعة منها باتجاه البادية وباتجاه منطقة الصناعة ونحو قاعدة الإمام علي ولا يزال الاستنفار حتى اللحظة في المدينة .

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