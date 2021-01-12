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هشام نصر: الاتحاد الدولي لكرة اليد جهز قائمة بالمنتخبات البديلة حال انسحاب أى منتخب من المونديال

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:53 م
كرة اليد
كرة اليد
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ندى عبد العزيز
كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد حقيقة انسحاب منتخب التشيك من بطولة بطولة العالم للمنتخبات المقامة فى مصر.

وأكد نصر خلال مداخلة مع برنامج " حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن 10 منتخبات وصلوا مصر بالفعل وباقى المنتخبات ستصل تباعا، معقبا": الاتحاد الدولي لكرة اليد مجهز منتخبات بديلة فى البطولة للمشاركة حال تأخر إى منتخب من المتأهلين عن الوصول".

وأوضح هشام نصر، ان الاتحاد الدولي سيرسل بنهاية اليوم تقريرا مفصلا عن المنتخبات المنسحبة والمنتخبات البديلة لها، معبقا:"التشيك لم تعتذر رسميا من مجموعة مصر فى البطولة".

وقال نصر حتى الان وصلت 10 منتخبات من المشاركين فى البطولة وعددهم 32 منتخبات، معقبا": بكرة هيكون افتتاح البطولة بين مصر و شيلى والمنتخب موجود بالفعل، وباقي الماتشات هتبدأ يوم 14، والمنتخبات بتتحفظ على الوصل مبكرا بسبب الظروف الحالية".
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