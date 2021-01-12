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خبير: التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة تخترق خصوصية الأشخاص

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:57 م
واتساب
واتساب
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هاني حسين
قال  حسن حامد خبير تكنولوجيا المعلومات، تعليقا على تحديث واتساب الاخير، إن  فيسبوك لا يستطيع إعطاء المعلومات وبيانات  المستخدمين لأحد لأنها تعتبر رأس ماله، وانه  في حاجة للحفاظ عليها لأنها توفر  المال لإدارته .

وأضاف  حسن حامد  في  مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" جوجل يسجل من الهاتف المحمول دون أن نشعر".

وتابع حسن حامد:"   هناك اختراق لخصوصية الاشخاص  من خلال التطبيقات الإلكترونية المتواجدة على الهاتف المحمول".

واكمل حسن حامد:"  تطبيق سيجنال الذي يعتبر بديل لتطبيق واتساب الذي أطلقه إيلون ماسك تطبيق متاح ومجاني للجميع ولم يظهر الغرض منه إلى الآن".

ونصت سياسة الخصوصية الجديدة للواتساب على مشاركة رقم الهاتف وعنوان الخادم وبيانات الهاتف المحمول مع "فيسبوك"، كما تشمل البيانات التي سيتشاركها "واتساب" مع "فيسبوك"، معلومات الخدمة وتسجيل الحساب وكيفية التفاعل مع الآخرين.

كما شمل التعديل في السياسة أيضا، ما وصف بـ"المعلومات التي نجمعها بناء على إشعار مسبق لك أو بعد موافقتك"، دون إيضاح المزيد حول ذلك.

كذلك تنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه حتى إذا كنت لا تستخدم الميزات المتعلقة بالموقع الجغرافي، فإن التطبيق سيجمع عناوين الخوادم "بروتوكول الإنترنت"، ومعلومات أخرى مثل رموز منطقة أرقام الهاتف، لمعرفة البلد والمنطقة التي يقيم فيها المستخدمون.
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