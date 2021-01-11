خبير أمن معلومات: التطبيقات الإلكترونية تنتهك الخصوصية.. وهذا البديل الأفضل من واتساب

نفى وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، تعليقًا على تحديث واتساب ، وجود خصوصية للبيانات الشخصية في التطبيقات الإلكترونية ، متعجبًا "البقاء لله في الخصوصية والحفاظ على بياناتنا". أمنالأخيرالإلكترونية





وقال وليد حجاج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "كلما كنا متصلين بالإنترنت فلا توجد خصوصية على الإطلاق".





وتابع وليد حجاج "واتساب وضع شرط الموافقة على إتاحة بيانات المستخدم للاستمرار في استخدام التطبيق".





وأكد وليد حجاج "التطبيقات المتواجدة تحصل على جزء من البيانات الشخصية، وأقل التطبيقات ضررا في الوقت الحالي التيليجرام وتطبيق سيجنال".

ونصت سياسة الخصوصية الجديدة للواتساب على مشاركة رقم الهاتف وعنوان الخادم وبيانات الهاتف المحمول مع "فيسبوك"، كما تشمل البيانات التي سيتشاركها "واتساب" مع "فيسبوك"، معلومات الخدمة وتسجيل الحساب وكيفية التفاعل مع الآخرين.





كما شمل التعديل في السياسة أيضا، ما وصف بـ"المعلومات التي نجمعها بناء على إشعار مسبق لك أو بعد موافقتك"، دون إيضاح المزيد حول ذلك.





كذلك تنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه حتى إذا كنت لا تستخدم الميزات المتعلقة بالموقع الجغرافي، فإن التطبيق سيجمع عناوين الخوادم "بروتوكول الإنترنت"، ومعلومات أخرى مثل رموز منطقة أرقام الهاتف، لمعرفة البلد والمنطقة التي يقيم فيها المستخدمون.



