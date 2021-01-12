لبنان.. جنبلاط يتضامن مع الحريري: نرفض الإهانات الشخصية ضده





أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بعد الاتهامات التي طالت الأخير وظهور فيديو مسرب للرئيس ميشال عون يقول فيه إن :"الحريري كذاب".





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أكد جنبلاط رفضه المطلق للحملة التي يتعرض لها الحريري، واستنكاره وشجبه للإهانات الشخصية التي طالته بالرغم من بعض التباينات السياسية.





وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر في فيديو مسرب، اتهم خلاله الحريري بـ"الكذب" بشأن معطيات تأليف الحكومة الجديدة.





ويسمع في الفيديو عون، يرد على سؤال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، "قال اعطاني ورقة التشكيلة.. عم يكذب.. عمل تصاريح كاذبة.. وراح ع تركيا لا أعرف لماذا"، في إشارة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.





فيما رد الحريري أمس الاثنين على هذا الفيديو مستعينًا بالكتاب المقدس قائلا في تغريدة عبر "تويتر"، "من الكتاب المقدس - سفر الحكمة : إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ".





وتابع رئيس الوزراء اللبناني المكلف، "لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حَضَرَ الإِثْمُ".





كما نشر الحريري، عبر حسابه على تطبيق "فيرو"، قصيدة للشاعر البريطاني روديارد كيبلينج، بعنوان :"إذا".





ووفقًا لشبكة "إل بي سي نيوز" اللبنانية، تتناول القصيدة سلسلة من النصائح لكيفية التعاطي مع كم من الأكاذيب والأضاليل، وذلك على ما يبدو ردًا على الفيديو المسرب.