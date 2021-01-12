محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ، السفير ضراب الدين قاسمي سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة .





وتناول اللقاء العلاقات بين مصر وطاجيكستان على كافة المستويات الرسمى والشعبى وسبل تطوير تلك العلاقات فى العديد من المجالات.





ووجه السفير دعوة الى المحافظ لزيارة طاجيكستان فى شهر مايو المقبل ، ورحب المحافظ بالدعوة على أن يتم التنسيق مسبقا مع كافة الجهات المعنية والمحافظة والتحضير لها فى سبيل زيادة التعاون بين البلدين وبخاصة تبادل الخبرات السياحية والثقافية والرياضية ، كما انها تعد فرصة جيدة لتوقيع برتوكول تآخٍ بين مدينتى كتلون وشرم الشيخ .





وفى نهاية اللقاء أهدى المحافظ الى السفير الطاجيكى درع وشعار محافظة جنوب سيناء تقديرا له .





وشارك فى اللقاء المستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظ والمستشار عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظ.

ومن ناحية اخري زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ ، لتقد يم التهنئة الى قداسة الانبا ابولو اسقف جنوب سيناء والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك رغم الإجراءات الاحترازية المشددة تجاه مقاومة فيروس كرونا المستجد إلا ان المحافظ اصر على تلك الزيارة التى تعبر عن روح الأخوة والمواطنة، ودعا الله أن يكون عاما سعيدا متمنيا أن يعم السلام والمحبة على جموع الشعب المصري .









كما قام الانبا ابولو بتقديم الشكر للمحافظ على هذه المشاعر الطيبة متمنيا ان يحفظ الله مصر قيادة وشعبا وان يرفع عن مصر هذا الوباء ، مع دوام المحبة والتكاتف بين جموع الشعب المصري.





وتناول اللقاء الانجازات التي تحققت علي ارض جنوب سيناء، وأشاد نيافة الانبا أبولو علي مستوي الاداء والتطوير الذي حدث في شرم الشيخ كمدينة عالمية متكاملة تتميز بجمال الطقس والموقع ، البحر والجبال والطبيعة الخلابة.

كما تناول اللقاء الحديث عن الاجراءات الاحترازية ومسافات التباعد.





وتحدث المحافظ عن صلاة قداس عيد الميلاد الذي اقيم في مدن المحافظة في الساحات المفتوحة في الهواء الطلق مؤكدا انها تتناسب مع الظروف الحالية حتى لا تنتشر العدوى بين المصلين.