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بعد فوزه.. محمد أبو العينين: طوقتم عنقي بشرف عظيم باختياري وكيلا للمجلس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:27 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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حمزة شعيب
تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بالتحية للدكتور علي عبد العال الذى قاد الحياة البرلمانية في أصعب الظروف.

وأضاف أبو العينين في كلمته بعد الفوز بمقعد وكيل مجلس النواب:" طوقتم عنقي بشرف عظيم بإختياري وكيلا للمجلس، مردفا:" علي يقين أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي سيكون علي قلب رجل واحد".

وتابع:"نقف بقوة سندا ودعما لمؤسسات الدولة، وندعم جهود الدولة في مواجهة التحديات القادمة .


فاز النائب محمد ابو العينين بمقعد وكيل مجلس النواب بعد ان اجريت انتخابات داخل قبة البرلمان لانتخاب وكيلي المجلس. وحصل على 412 صوتا. 

وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الجلسة  تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر  وهو ما تم علي مستوي الفردي  ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.
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