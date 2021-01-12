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السيرة الذاتية للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الجديد.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:28 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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إبراهيم القادري
عرضت قناة اكسترا نيوز فيديو يوضح السيرة الذاتية للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الجديد مؤكدة أن النائب محمد أبو العينين من مواليد 5 سبتمبر 1951 وحاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة حلوان عام 1973 بالاضافة الى انه يعمل رجل أعمال ومؤسس أول مصنع للسيراميك في الشرق الأوسط .

وأضاف الفيديو أنه تولى رئاسة مجلس الأعمال المصري الأوروبي وشغل منصب الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي وحاصل علي العديد من الجوائز وشهادات التقدير الدولية ويشغل منصب نائب رئيس حزب مستقبل وطن .


وقال النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب،  :" تحية تملؤها الوطنية الصادقة التي أشعر بها، مشاركا بكتابة تاريخ تشريعي جديد وتحية تملأوا دعوات مخلصة للجميع بالتوفيق في خدمة وطننا الغالي مصر ".

 وأضاف أبو العينين في كلمته بعد الفوز بمقعد وكيل مجلس النواب:" تحية  يملأها الفخر والاعتزاز لـ القيادة السياسية حصن الامان لمصر الذي يبني ويعمر ونشهد له تاريخا ناصع البياض في ظروف استثنائية وتحديات المحيط الحيوي الإقليمي".

وتابع أبو العينين:"  تحية للرئيس السيسي صانع النهضة المصرية الحديثة  والذي وهب حياته فداء للوطن وبعث الأمل وحقق المعجزات في وقت قصير وبنى رؤية طموحة خطوات اتفاقية طموحة لبناء دولة كبيرة ".
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