نقف بجانب جيشنا وشرطتنا وقضائنا.. أبو العينين: ندعم جهود الدولة في مواجهة التحديات

قال النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب، " سندعم جهود الدولة في مواجهة التحديات غير مسبوقة، ونحن نشهد مرحلة فاصلة يعاد فيها تشكيل العالم".





وأضاف "أبو العينين"، في كلمة له بعد الفوز بمقعد وكيل مجلس النواب "سنقف بجوار جيشنا وشرطتنا لحماية الأمن والاستقرار، ونساند السلطة القضائية في تحقيق العدالة الناجزة".





وتابع وكيل مجلس النواب، " ندافع عن مصالح بلدنا وأمنها القومي، وندعم التعاون مع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق".









فاز النائب محمد أبو العينين بمقعد وكيل مجلس النواب بعد أن أجريت انتخابات داخل قبة البرلمان لانتخاب وكيلي المجلس، وحصل على 412 صوتا.





وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر وهو ما تم علي مستوي الفردي ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.



