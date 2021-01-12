أحمد سعد: عملت ملحنا فى بدايتى وأغانى أم كلثوم شبابية.. فيديو

أكد ألمطرب أحمد سعد انه عمل فى البداية كملحن مؤكدا أنه عندما قدم اغنية " بعت الغرام" كانت منذ 23 سنة مؤكدا أنه لو تم طلبه في أحد الأفراح كان العريس بيصعب عليه لأنه يغنى الحزين فقط.





وأضاف سعد خلال لقاء له لبرنامج صبايا الخير عبر فضائة النهار أن هناك فنانين كثير عظماء كالراحل عمار الشريعي الذي أكد لى أنني يجب أن أقوم بغناء ما يفهمه الناس ويتذكروه دائما.





وتابع المطرب أحمد سعد أسعى لتقديم المخزون الذي تعلمته فى حياتي بمعهد الموسيقى العربية مؤكدا أنه عندما كان يسمع ام كلثوم تغنى كان يشعر ان اغانيها شبابية.





وأشار سعد إلى أنه لا بد من عمل توزان عند أداء الأغاني وأن يتم تقديم ما يؤثر ويسمع معهم.



