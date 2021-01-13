بدون كريمات باهظة.. أسرع حيل تخلصك من البقع الداكنة

علاجات منزلية من مطبخك تساعد على التخلص من البقع الداكنة المزعجة على الوجه أو الرقبة أو الذراعين أو أي مكان آخر على الجسم.





هناك سببان رئيسيان ل لبقع الداكنة وهى تندب أو فرط تصبغ ناجم عن التعرض الشديد لأشعة الشمس وإزالة الشعر بالشمع والتقشير المفرط إليك أسرع العلاجات المنزلية الليلية وفقاً لموقع "food.ndtv" والتى تقلل بشكل كبير من ظهور البقع الداكنة لتمنحك بشرة نظيفة.

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1. البابايا البابايا مقشر طبيعي يستخدم لمكافحة الشيخوخة وجفاف الجلد

في وعاء ، أضيفي البابايا الناضجة المهروسة وضعي قناعًا لتنظيف البشرة. افركي بلطف على الجلد بحركة دائرية بمجرد أن يجف اللب على الجلد واشطفه بالماء واتركه حتى يجف.



البابايا هي واحدة من أكثر الفواكه تنوعًا وهي مناسبة لجميع أنواع البشرة والتي ستترك أيضًا توهجًا طبيعيًا ناعمًا لبشرتك.

2. الكركم





يحتوي على العديد من الخصائص العلاجية من تقليل الالتهاب إلى علاج مشاكل الجهاز الهضمي. ليس من المستغرب أن تمتد فوائد الكركم أيضًا إلى مجال العناية بالبشرة وخاصة لمنع البقع الداكنة. في وعاء ، أضيفي 2 ملاعق كبيرة من الكركم إلى 1 ملعقة كبيرة من العسل ولتسريع العملية أضف بضع قطرات من عصير الليمون.



ضعي القناع لمدة 15-20 دقيقة واشطفه بالماء الساخن

3. جل الصبار الصبار هو أحد الأطعمة الخارقة فهو مضادة للالتهابات خاصة لمن لديهم بقع داكنة

يمكن تناول المكون أو وضعه مباشرة على الوجه

