هشام نصر: الاتحاد الدولي لكرة اليد مجهز قائمة بالمنتخبات البديلة حال انسحاب أي منتخب من البطولة

كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد حقيقة انسحاب منتخب التشيك من بطولة العالم للمنتخبات المقامة فى مصر.





وأكد نصر خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن 10 منتخبات وصلت مصر بالفعل هذه الساعة، وباقي المنتخبات ستصل تباعا، معقبا": الاتحاد الدولي لكرة اليد مجهز منتخبات بديلة في البطولة، للمشاركة؛ حال تأخر أي منتخب من المتأهلين عن الوصول".





وأوضح هشام نصر، ان الاتحاد الدولي سيرسل بنهاية اليوم تقريرا مفصلا عن المنتخبات المنسحبة والمنتخبات البديلة لها، معقبا: "التشيك لم تعتذر رسميا من مجموعة مصر فى البطولة".



