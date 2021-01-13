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هشام نصر: الاتحاد الدولي لكرة اليد مجهز قائمة بالمنتخبات البديلة حال انسحاب أي منتخب من البطولة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:29 ص
كرة اليد
كرة اليد
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ندى عبد العزيز
كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد حقيقة انسحاب منتخب التشيك من بطولة العالم للمنتخبات المقامة فى مصر.

وأكد نصر خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن 10 منتخبات وصلت مصر بالفعل هذه الساعة، وباقي المنتخبات ستصل تباعا، معقبا": الاتحاد الدولي لكرة اليد مجهز منتخبات بديلة في البطولة، للمشاركة؛ حال تأخر أي منتخب من المتأهلين عن الوصول".

وأوضح هشام نصر، ان الاتحاد الدولي سيرسل بنهاية اليوم تقريرا مفصلا عن المنتخبات المنسحبة والمنتخبات البديلة لها، معقبا: "التشيك لم تعتذر رسميا من مجموعة مصر فى البطولة".

وقال نصر: "حتى الان وصلت 10 منتخبات من المشاركين فى البطولة وعددهم 32 منتخبا"، معقبا": النهاردة هيكون افتتاح البطولة بين مصر وتشيلي، والمنتخب موجود بالفعل، وباقى الماتشات هتبدأ يوم 14، والمنتخبات بتتحفظ على الوصول مبكرا؛ بسبب الظروف الحالية".
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