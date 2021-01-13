ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منور يا معلم.. محمد رجب يشارك متابعيه بـ صورة له | شاهد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:07 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
شارك الفنان محمد رجب، متابعيه بـ صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات على الصورة ما بين: "نجم العالم والله ربنا يحميك يا غالي - أحلى معلم شوفتوا في حياتي - منور يا معلم".

وشارك محمد رجب فى بطولة مسلسل "ضربة معلم"  وهو من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة  ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد رجب يعلن عن بداية عرض "ضربة معلم"

محمد رجب يروج لمسلسله الجديد "ضربة معلم".. شاهد

صورة..شاهد محمد رجب فى كواليس مسلسل ضربة معلم

محمد رجب يشارك جمهوره بصورة له من مسلسل ضربة معلم .. شاهد

بملابس العمال.. محمد رجب يشارك متابعيه بصورة من كواليس ضربة معلم

بالكمامة.. محمد رجب يشارك جمهوره بصورة له | شاهد

ترشيحاتنا

ثاني المنتخبات.. أمريكا تعلن انسحابها من مونديال اليد بسبب كورونا.. وسويسرا البديل

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

7ملايين جنيه غرامات.. تفاصيل أزمة سور نادي الزمالك النهري

تعليق نارى من نبيل الحلفاوى على مباراة الأهلى والإنتاج الحربى.. تفاصيل

سيارة سبعيناتي.. تركي آل الشيخ يثير اهتمام متابعيه على إنستجرام.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة سقوط طفل بين صخرتين في السعودية ونجاته بأعجوبة.. فيديو

شاهد.. أول صور تشويقية للسيارة هيونداي كونا N عالية الأداء

وصفة لعلاج الحواجب الخفيفة ومقدمة الشعر