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أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يبدأ جلسة تفعيل مادة عزل ترامب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:32 ص
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي يبدأ إجراءات عزل ترامب
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قسم الخارجي
بدأ مجلس النواب الأمريكي جلسته، بشأن تفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي، بهدف عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ويطالب أكثر من 218 نائبا ديمقراطيا بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي، لعزل ترامب قبل انتهاء ولايته رسميا في 20 يناير الجاري.

وتنص هذه المادة على إمكانية عزل الرئيس الأمريكي قبل انتهاء فترة رئاسته، إذا تقدم نائب الرئيس وغالبية أفراد إدارته بمذكرة إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب بأن الرئيس عاجز عن القيام بمهام منصبه، ويتولى نائب الرئيس السلطة فورا.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه  ليس قلقًا على الإطلاق إزاء محاولات عزله بناء على التعديل 25 في الدستور.

ويسعى الديمقراطيون لبدء إجراءات عزل ترامب متهمين إياه بتحريض أنصاره على التمرد وارتكاب العنف خلال اقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.
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