مايك بنس يرفض تفعيل مادة عزل ترامب.. ذي يزن بن هيثم أول ولي عهد في سلطنة عمان.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدّرت محاولات مجلس النواب الأمريكي لتفعيل مادة عزل الرئيس دونالد ترامب عناوين الصحف الإماراتية، فضلاً عن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في دولة الإمارات.





وأبرزت الصحف الصادرة، اليوم الأربعاء، إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس رفضه اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية الرئيس دونالد ترامب.





وقال بنس في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "مع بقاء 8 أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنتِ والكتلة الديمقراطية تطلبان منّي ومن الحكومة تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس أن يقرر- بالاشتراك مع أغلبية الوزراء- تنحية الرئيس؛ إذا ما وجدوه غير قادر على تحمل أعباء منصبه.





وأضاف بنس: "لا أعتقد أنّ مثل هذا الإجراء يصبّ في مصلحة أمّتنا أو يتماشى مع دستورنا".





فيما اهتمت "البيان" بتأييد قيادات بارزة بالحزب الجمهوري الأمريكي، تأييدها لإجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وقال السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهوري بمجلس الشيوخ، لمساعديه إنه يعتقد أن ترامب ارتكب جرائم تستوجب عزله.





من جهتها، أعلنت ليز تشيني من وايومنج، وهي المسؤول الثالث بالحزب الجمهوري في مجلس النواب، أنها ستصوت لصالح عزل ترامب، قائلة إنه "استدعى وحشد هذا الجمع وأشعل فتيل هذا الهجوم".





وقالت في بيان: "ليس هناك خيانة أكبر من هذا من جانب رئيس للولايات المتحدة لمنصبه وللدستور".





وعرض الديمقراطيون في مجلس النواب، مشروع قرار لاتهام ترامب بالتقصير وإقالته، متهمينه بتأجيج العنف ضد الحكومة الأمريكية.





بينما اهتمت "الخليج" بنجاح إندونيسيا في انتشال أحد الصندوقين الأسودين للطائرة البوينج التي تحطمت قبالة بحر جاوة في نهاية الأسبوع، وكان على متنها 62 شخصًا.





وجرى نقل الصندوق إلى ميناء جاكرتا، في وقت واصل فيه الآلاف من رجال الإنقاذ جمع الحطام وأشلاء الضحايا؛ للمساعدة في فهم أسباب الحادث.





وقال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي للصحفيين، إنه تم العثور على الصندوق الأسود، ما يساعد المحققين على فهم أسباب الحادث الذي وقع بعد دقائق على إقلاع الطائرة من جاكرتا السبت الماضي.





وعربيا؛ اهتمت الصحف بإصدار سلطنة عمان، نص النظام الأساسي للدولة الذي تضمن تعديلات على آلية انتقال الحكم، والتي نصت على أن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ما يجعل " ذي يزن بن هيثم " أكبر أبناء السلطان هيثم بن طارق، وليًا للعهد.





وينص المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور.





كما تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة.





وشملت التعديلات الدستورية وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل مجلس النواب، وصدر مرسومان في النظام الأساسي للدولة الجديدة وقانونها.





ويصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقًا لنص المادة 5 من هذا النظام وليًا للعهد، ويحدّد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه.





ويؤدي ولي العهد أمام السلطان قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام.





من جهتها، أبرزت "الاتحاد" تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات قطعت شوطًا مهمًا في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا.





وقال بن راشد: "اليوم نحن الثاني عالميًا في سباق التطعيم.. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل"، مضيفا "رسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة.. وحماية للاقتصاد.. وحماية لمكتسباتنا.. وتسريع لتعافي بلادنا الكامل بإذن الله".





بدوره، أشاد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بخط الدفاع الأول، قائلا "بجهود فخر الإمارات الأبيض، نجحنا في تقديم أكثر من مليون و 275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.. وهذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد كورونا".



