ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لبحث تطوير المنشآت.. سفير مصر بغينيا يلتقي رئيس جامعة جمال عبد الناصر في كوناكري

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:17 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمد وديع
استقبل السفير تامر كمال المليجي سفير جمهورية مصر العربية في غينيا، أمس الثلاثاء، البروفيسور "لانسين تراوري" رئيس جامعة جمال عبد الناصر في العاصمة كوناكري، حيث تم التباحث خلال اللقاء حول سُبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة وجامعة الإسكندرية، فضلًا عن تطلع غينيا إلى مساهمة مصر في إعادة تأهيل وتطوير مباني ومنشآت الجامعة الغينية.

وأشاد رئيس الجامعة الغينية بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلديّن الشقيقيّن، فيما أكد السفير المليجي أن مصر لا تألو جهدًا في العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها بغينيا في شتى المجالات، ومنها التعاون العلمي والثقافي الذي يربط بين الشعوب الأفريقية، وعلى الأخص مع جامعة جمال عبد الناصر التي تُعد رمزًا للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن.

جدير بالذكر أن جامعة جمال عبد الناصر في كوناكري تعد أقدم وأعرق جامعة غينية، كما أنها الوحيدة في إقليم غرب أفريقيا التي تحمل اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عرفانًا بالدور والدعم المصري لغينيا منذ استقلالها عام ١٩٥٨. كما أنها شهدت إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أحدث مبانيها الإدارية خلال زيارة سيادته لغينيا في أبريل عام ٢٠١٩ وكذلك إزاحة الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مدخل الجامعة، وذلك تقديرًا للأولوية التي يوليها سيادته لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا وتعزيز أواصر التعاون مع كافة دول القارة الأفريقية وتعزيز العمل الأفريقي المُشترك.

اقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لتعزيز العلاقات.. محافظ الإسكندرية: دراسة توقيع اتفاقية تعاون بين الإسكندرية وإحدى مدن غينيا

لبحث سبل تعزيز التعاون.. رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير غينيا كوناكري

رئيس جامعة الإسكندرية: العمل مستمر لإنشاء المركز الطبي للعيون بمنطقة كريتشو بكينيا

البرهان يشكر الرئيس السيسي ويشيد بدور مصر في دعم السودان

ترشيحاتنا

مات قدام الكاميرا.. قصة عطاء حسين رياض للفن في ذكرى ميلاده

أخبار الفن | فيفي عبده تكشف آخر تطورات حالتها الصحية.. حقيقة خناقة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

حكم كفالة اليتيم في المنزل

اعتقال 7 أشخاص في فرنسا على خلفية مقتل مدرس نشر رسوما مسيئة للرسول

تعرف على آخر الاستعدادات لانطلاق كأس العالم لكرة اليد في مصر

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة دب الباندا تتألق في سوق السيارات المستعملة.. تفاصيل.. صور

يقاومه ويضعفه.. اكتشاف عدو قوي لـ فيروس كورونا في الأمعاء

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور