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أخبار العالم

شامبانيا وبالونات.. لجنة تنصيب بايدن تبيع صناديق لوازم للاحتفال بالمناسبة في المنازل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
تبيع اللجنة المسئولة عن مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب چو بايدن "صناديق حفلات" للمواطنين مؤيدى الرئيس الجديد للاحتفال في منازلهم بشكل أنيق بمراسم تنصيب بايدن رئيسًا في 20 يناير المقبل.


وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يبلغ ثمن صندوق الاحتفالات الواحد 105 دولارات أمريكية، حيث يحتوي على زوج من الكؤوس المخصصة لاحتساء الشمبانيا كنخب احتفالي، وقناع واق (كمامة) مزين بالرقم "46"، في إشارة إلى كون بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، وقصاصات من الورق المقوى على هيئات وجه بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس ومبنى الكونجرس، وكيس من قصاصات الورق الملون والبالونات.


وهناك نسخة أرخص من صندوق الاحتفالات تباع بثمن 60 دولارا، تحتوى على أكواب شمبانيا بلاستيكية بدلًا من الكؤوس الزجاجية، ويتم شحنها بدون أقنعة واقية.


وأوضحت الصحيفة أن الغرض من ذلك تشجيع المواطنين على الاحتفال بتنصيب بايدن في منازلهم بدلا من الاحتشاد في العاصمة في ظل انتشار فيروس كورونا حيث حثت لجنة التنصيب الأمريكيين الشهر الماضي على تجنب السفر، ومشاهدة الاحتفالات من المنازل بدلًا من ذلك.


وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" حذر من وجود خطط للقيام باحتجاجات مسلحة في جميع عواصم الولايات الخمسين وفي واشنطن العاصمة؛ وذلك خلال الأيام القادمة التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مما أثار مخاوف من المزيد من إراقة الدماء بعد الحصار المميت الذي وقع الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي.


وأشارت مذكرة داخلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 16 يناير، قد تشهد جميع أنحاء البلاد موجة واسعة من الاحتجاجات وقد تمتد حتى حفل تنصيب بايدن في 20 يناير.
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