محافظ المنوفية: التعاون والتنسيق المشترك لرصد احتياجات المواطنين لتنفيذ مبادرة تنمية وتطوير 81 قرية

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،اليوم بمكتبه بأعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومؤسسة حياة كريمة بالمنوفية ، بحضور المهندس محمد ربيع منسق حياة كريمة والدكتورة أمل غنيم منسق مساعد المؤسسة وأعضاء المؤسسة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء.

يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة حياة كريمة والجهاز التنفيذي للمحافظة لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية (1000) قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية ، فضلًا عن الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم ذلك من خلال قيامهم بالرصد الميداني لمعرفة الاحتياجات من قبل المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن الريفي.





حيث رحب محافظ المنوفية بالوفد، مثمنًا الدور التي تقوم به الدولة في إعداد جيل من الشباب الواعد وتأهيلهم للقيادات وإشراكهم في صنع السياسات والإدارة الفعالة واتخاذ القرار للنهوض بوطنهم نحو التقدم والازدهار، هذا وقد أكد محافظ المنوفية للوفد على أن مبادرة "حياة كريمة " تعد فرصة ذهبية حقيقة على أرض الواقع لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري ، موضحًا حرصه واهتمامه على تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ المبادرة لتنمية وتطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون ، وقد تم بالفعل نزول اللجان المشكلة ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء وأشمون وأعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمعاينة المواقع علي الطبيعة ومطابقة الدراسات التي تم إعدادها علي أرض الواقع استعدادا لبدء التنفيذ.





وأشار المحافظ إلى أنه قد تم الأخذ في الاعتبار الأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطن المنوفى لتحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم، كما تطرق الحديث عن دعمه الكامل لأبناء المحافظة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة ، حيث استطاع إدراج مركز ( أشمون ) ضمن خطة المبادرة وبذلك تكون " المنوفية " قد حظيت بمركزين ( أشمون والشهداء ) بواقع (27 ) قرية بمركز الشهداء و (54) قرية بمركز أشمون بإجمالي (81) قرية وفقا لمعايير حددها مجلس الوزراء بالإضافة إلى العزب والنجوع.





وخلال اللقاء استعرض محافظ المنوفية المجهودات التي قام بها وتم تنفيذها بنطاق المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بأرجاء المحافظة ومنها، زيادة الموازنة العامة للمحافظة مقارنة بالأعوام السابقة ودعم قطاع الطرق ب(850 ) مليون جنيه و(310) مليون جنيه لتطوير المناطق الغير مخططة بشبين الكوم ودعم القطاع الطبي بالمحافظة بمبلغ (100) مليون جنيه لشراء أجهزة طبية ومستلزمات لمواجهة أزمة كورونا من خلال مبادرة البنك المركزي المصري و( 135) مليون جنيه كدعم من بنكي الأهلي ومصر لرفع كفاءة مشروعات البنية التحتية ، وكذا توقيع عقد أول مدرسة دولية بإجمالي استثمارات مليار و600 مليون، الاهتمام بمحوري قطاع تحسين البيئة وتطوير الحدائق والميادين والمواقف النموذجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة ومشروعات الصرف الصحي وغيرها من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والتي سيشهدها المواطن المنوفى خلال الفترة المقبلة.



