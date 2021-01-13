ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب الإعلام.. أحمد سعد يكشف حقيقة انفصاله عن خطيبته

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:16 م
أحمد سعد
أحمد سعد
Advertisements
مريم عزت
كشف الفنان أحمد سعد  من خلال لقاء له مع برنامج "صبايا الخير " الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد حقيقة انفصاله عن خطيبته علياء البسيوني. 
وقال الفنان أحمد سعد ، إنه قام بنشر 4 صور فقط لهما على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " ولكن وجد اهتمام كبير من الاعلام لذلك قام بمسح الصور وهذا تسبب فى تفسير انتهاء العلاقة ولكن الحقيقة أنه اراد ان يحجب علاقتهما عن الاعلام والصحافة فقط. 

أقرا ايضا :

الجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان احمد سعد هى اغنية "رسالة "و حققت اغنية اكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7 

ووجه أحمد سعد رسالة تحذيرية فى أحدث أعماله الغنائية -"رسالة"- إلى الخائنين، والخداعين، والمتلاعبين، "لن تسيروا معى الآن فى طريق، بعد الغدر والهجر والخيانة، عرفت نواياكم، وظهرت حقيقتكم، فالأفضل لكم البعد والهروب".

وطرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، لـ أحمد سعد ومحطات الراديو أغنية "رسالة" -  Lyrics Video- من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.. أغنية "رسالة" يقول مطلعها:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"مزيكا" تطرح البرومو الرسمى لـ دويتو هاني شاكر وأحمد سعد "يا بخته"

أحمد سعد يطرح أحدث أغنياته "يا بخته" مع هاني شاكر.. فيديو

هشام عباس.. يتحدى أزمات 2020 ويقدم "اللى إحنا فيه"

شاهد أحدث ظهور لهانى شاكر عبر إنستجرام

"رسالة" أحمد سعد إلى الخائنين.. اليوم

أغنية رسالة لـ أحمد سعد تتخطى المليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

الخطوط القطرية توقف نصف أسطولها من طائرات A380| اعرف السبب

كورونا يضرب منتخب البرازيل قبل ساعات من انطلاق مونديال اليد

المارد الأحمر يعود للتدريبات دون راحة استعدادا للبنك الأهلي

هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء بسبب العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع؟

أدعية للتخلص من المشاكل الزوجية واستقرار الأسرة .. داوموا عليها

ما هي أفضل صدقة جارية؟.. الإفتاء توضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن بولو 2022 تظهر فى صور تجسسية جديدة

نشرة المرأة والصحة.. مشروب طبيعي يخفف آلام البطن ويحرق الدهون ويزيد الطاقة.. 3 طرق فعالة لـ علاج ألم الكلى

بعد مفاجأته لها في عيد ميلادها.. 10 صور رمانسية جمعت بين درة وزوجها