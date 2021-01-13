بسبب الإعلام.. أحمد سعد يكشف حقيقة انفصاله عن خطيبته

كشف الفنان أحمد سعد من خلال لقاء له مع برنامج "صبايا الخير " الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد حقيقة انفصاله عن خطيبته علياء البسيوني.

وقال الفنان أحمد سعد ، إنه قام بنشر 4 صور فقط لهما على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " ولكن وجد اهتمام كبير من الاعلام لذلك قام بمسح الصور وهذا تسبب فى تفسير انتهاء العلاقة ولكن الحقيقة أنه اراد ان يحجب علاقتهما عن الاعلام والصحافة فقط.





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الجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان احمد سعد هى اغنية "رسالة "و حققت اغنية اكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7





ووجه أحمد سعد رسالة تحذيرية فى أحدث أعماله الغنائية -"رسالة"- إلى الخائنين، والخداعين، والمتلاعبين، "لن تسيروا معى الآن فى طريق، بعد الغدر والهجر والخيانة، عرفت نواياكم، وظهرت حقيقتكم، فالأفضل لكم البعد والهروب".





وطرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، لـ أحمد سعد ومحطات الراديو أغنية "رسالة" - Lyrics Video- من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.. أغنية "رسالة" يقول مطلعها:



