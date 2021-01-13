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فن

بحضور نجوم الفن.. ندوة بالجامعة الأمريكية عن تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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محمد نبيل
في ثاني جلساتها لسلسلة حوارات "لازم نتكلم،" تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة مناظرة واستطلاعًا مباشرًا حول ما إذا كانت معالجة وسائل الإعلام والأفلام للنوع الاجتماعي، قد أضر بالمرأة في مجتمعنا بعنوان "تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش.. هل يعكس الواقع أم يتسبب فيه؟" وذلك يوم الاثنين، 18 يناير، 2021، من الساعة 1:00إلى 2:00 مساء بقاعة إيوارت التذكارية، حرم الجامعة بالتحرير لعدد محدود من الحضور وعبر تطبيق زووم.

ويدير الحوار المذيع والممثل مراد مكرم ويدير المناظرة الطلابية يوسف هاشم الطالب بالسنة الثالثة بقسم الاقتصاد بالجامعة ورئيس النادي الطلابي للمناظرات بالجامعة. 

ويشارك في الفاعلية تامر حبيب، الكاتب والسيناريست والممثل، وأحمد داش، الممثل والطالب بالسنة الثالثة بقسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بالجامعة، وأمل فهمي، مديرة مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي والحاصلة على الماجستير من الجامعة عام 2010، ومرفت أبو عوف، الأستاذ الممارس بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة وخريجة الجامعة عامي 1988 و2002.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

وتستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تحقيق الأمان للمرأة في الأماكن العامة، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش بكفاءة في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.
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