اشتعال النيران بسيارة ملاكى في طريق السويس





وكانت قوات تأمين الطرق بالسويس، تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل بسيارة ملاكى بمنطقة الوردة البيضاء بطريق السويس تسبب فى تفحم السيارة بالكامل .





وعلى الفور انتقلت سيارة الحماية المدنية من أجل السيطرة على الحريق وإزالة آثار الحادث من على الطريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان ولكن لم يشهد الحادث اى إصابات.





وفى نفس السياق، أصيب شخصان كان يستقلان دراجة بخارية بطريق بورتوفيق بسبب تصادم مع سيارة ملاكى وتم نقلهم إلى مستشفى العام.