خلال يوم.. السعودية تسجل 175 إصابة و4 وفيات جديدة بـ كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، زيادة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة منذ تفشي الوباء في المملكة 364271 حالة .





وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356013 حالة.





وأكدت الصحة السعودية تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6304 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1954 والحالات الحرجة 307 حالة.





وأكدت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن التجمعات في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها يعتبر مخالفة للتعليمات الخاصة للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا.





وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أعلنت الداخلية السعودية أن عقوبة حضور التجمعات أو الدعوة أو التسبب في ذلك غرامة بقيمة 5 آلاف ريال للشخص في المرة الأولى وتضاعف المخالفة في المرة الثانية وفي حال تكرارها يحال المخالف للنيابة العامة.





وتبلغ غرامة مخالفة المنشأة المسؤولة 40 ألف ريال للمرة الأولى وتضاعف في المرة الثانية وفي حال تكرارها تضاعف الغرامة مع إحالة المسؤول للنيابة العامة.