34 ألف جنيه قيمة التصالح مع مخالفات الكمامة في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ان حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد التى أقرتها رئاسة مجلس الوزراء ،مستمرة بشكل يومى بمختلف انحاء المحافظة والاجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة تتابع تطبيقها .
وأضافت محافظ دمياط ، انها تقوم بجولات تفقيدية على الاسواق والمحال والمقاهى والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراءات رئاسة الوزراء التي أقرتها لمواجهة ومنع انتشار وتفشي الوباء .
وتابعت ،انه تم غلق وتشميع 22 مركز دروس خصوصية و11 منشأة وفض 8 أسواق عشوائية وعدد 2 فرح وعزاء، كما تم تحرير 248 محضر عدم ارتداء الكمامة بواقع 237 محصرا ضد أفراد و 11 ضد منشآت حتى اليوم.
وأوضحت انه بلغ إجمالى عدد المحاضر التى تم التصالح مع المخالفين لقرار ارتداء الكمامة 248 محضرا بقيمة إجمالية 34 ألف جنيه.
كانت محافظة دمياط شنت حملات مكبرة على المطاعم والكافيهات لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، حيث استهدفت الحملات المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدن والقري تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد و كافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
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