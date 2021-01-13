34 ألف جنيه قيمة التصالح مع مخالفات الكمامة في دمياط

وأوضحت انه بلغ إجمالى عدد المحاضر التى تم التصالح مع المخالفين لقرار ارتداء الكمامة 248 محضرا بقيمة إجمالية 34 ألف جنيه.

كانت محافظة دمياط شنت حملات مكبرة على المطاعم والكافيهات لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، حيث استهدفت الحملات المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدن والقري تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد و كافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.





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