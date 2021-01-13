بأكثر من مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي تخصص باتجار المخدرات في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج ، من ضبط 5 أشخاص، لتشكيلهم عصابة تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة الشابو والحشيش، متخذين من مركز البلينا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بتمكن الاجهزة الأمنية من ضبط كلًا من:"إبراهيم. ج" عاطل ، "محمد. ج" عاطل، "بهاء. إ" عاطل، "منصور. ع" عاطل، "رشا. م" ربة منزل، يقيمون بناحية أولاد عليوه دائرة مركز البلينا بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





تم ضبطهم وبحوزتهم حوالي كيلو جرام من مخدر الشابو قُدرت قيمته بحوالي مليون جنيه، و10 طرب من مخدر الحشيش، وسيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتهما.









كما ضُبط بحوزة المتهمين على حوالي 180 ألف جنيه، و3 آلاف و200 جنيه عملات مصرية مقلدة فئات مختلفة، و6 هواتف محمولة، وميزان حساس و2 مطواة.



