ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد قرى الظهير الصحراوي بالمراغة وأخميم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:55 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولة ميدانية أجراها اليوم، قرى الظهير الصحراوي بمركزي المراغة وأخميم، للوقوف على أهم المشاكل والمعوقات بتلك القرى والعمل على وضع الحلول العاجلة لها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الاستفادة القصوى من قرى الظهير الصحراوي.

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد قرية "عرابة أبو عزيز الجديدة" بالظهير الصحراوي بمركز المراغة والمقامة على مساحة 500 فدان بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون و994 ألف جنيه، وتضم عدد 101 منزل، ثم تفقد قرية " الأحايوة شرق الجديدة " بمركز أخميم على مساحة 510 فدان بتكلفة إجمالية 26 مليون و279 ألف جنيه، وتضم عدد 102 منزل .

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين من ساكني قرى الظهير الصحراوي بالمراغة وأخميم واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، مؤكدا على دراسة تلك المطالب والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

موجها رؤساء الوحدات المحلية لمركزي المراغة وأخميم بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي سكان القريتين وإعداد تقرير مفصل حول المطالب والاحتياجات، تمهيدا لدراستها ووضع الحلول العاجلة لها.

اقرأ أيضا:

وتمثلت مطالب أهالي قرية " عرابة أبو عزيز " في " علاج مشكلة ضعف مياه الشرب، وتشغيل نقطة الشرطة الموجودة، وتوفير محول كهرباء، وتوسعة المدرسة الابتدائية، وإنشاء مدرسة إعدادية جديدة ".

كما طالب أهالي قرية " الأحايوة شرق " بـ " تمكين بعض الأهالي من استلام الأراضي المخصصة للاستصلاح، وتوفير مصدر دائم للري".  

رافق المحافظ خلال جولته كلا من " حسن ناصر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مياه سوهاج: 107 ملايين جنيه فاتورة إحلال وتجديد الخطوط بالقرى المحرومة

محافظ سوهاج يُسلم 33 منزلاً لأهالي قرية العيساوية.. صور

بتكلفة 350 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة صرف صحي ساقلتة في سوهاج

بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.. رصف 1000 متر بقرية نيدة في سوهاج

بتكلفة تتخطى 1.3 مليار جنيه.. محافظ سوهاج يتفقد عددا من المشروعات بـ أخميم الجديدة

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى البلينا المركزي لمتابعة استعدادات استقبال مصابي كورونا..صور

ترشيحاتنا

بعد سقوط طائرة عسكرية على حدود إثيوبيا.. البرهان يتفقد القوات السودانية

هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء بسبب العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع؟

بـ الجلد الأسود.. هنا الزاهد في إطلالة تخطف الأنظار برفقة زوجها

كانوا عايزين شو إعلامي فقط.. شوبير يفتح النار على مجلس مرتضى منصور

كواليس اقتراب ربيع ياسين من قيادة الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

كيلو الفراخ 16 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الغطاس.. 5 فوائد لتناول القصب لن تتوقعها

بإطلالة رياضية.. حنان مطاوع تستعرض أناقتها على إنستجرام

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر