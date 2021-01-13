جالاتا سراي يقرر صرف النظر عن التعاقد مع مصطفي محمد..تفاصيل

كشفت بعض التقرير الصحيفة عن تطورات مفاوضات نادي جالاتا سراي التركي لـ ضم مصطفي محمد نجم فريق الزمالك خلال الفترة الحاليه في ظل تالق اللاعب مع الفريق الابيض

وأكدت صحيفة " هرييت " التركية أن نادي جالاتا سراي التركي يعاني من أزمة مالية كبري اجبرت الفريق على وضع ضوابط محدددة لضم اي للاعب جديد للفريق





وأضافت الصحيفة أن الفريق يسعى للاستفادة المادية من اللاعبين الذي قرر المدير الفني للفريق رحيلهم خلال الفترة المقبلة.





وأضافت الصحيفة أن النادي قرر وضع حد اقصي لـ ضم اي للاعب جديد وهو 1.2 مليون يورو





وأكملت أن نادي جالاتا سراي سعى لإقناع الزمالك بضم مصطفي محمد على سبيل الاعارة لمدة موسم ونصف مقابل مليون ونصف دولار





يذكر أن مصطفي محمد يقترب من الانضمام لـ سانت ايتيان الفرنسي خاصة في ظل موافقة باتشيكو المدير الفني للفريق على رحيل اللاعب لخوض تجربه الاحتراف