أعلى واجهة كلية الهندسة.. طلاب جامعة سوهاج يصممون "بنر" للراحل طارق العمدة

كان فراقه اشبه بفراق زعيم دولة .. وقت رحيله أحزن قلوب الكثير من شباب محافظة سوهاج ، حتى من لا يعرفه كان يدق الوجع باب قلبه بعد رؤية أكثرية أبناء المحافظة حزينة وجريحة على وفاته.





إنه طارق أحمد حسين، الشهير ب"طارق العمدة"، رئيس اتحاد طلاب جامعة سوهاج السابق، الذي توفي إثر حادث أليم بنهاية عام ٢٠٢٠، وهو ما تسبب وقتها في تحول السوشيال ميديا إلى مأتم وسرادق عزاء حدادا على وفاته وحزنًا عليه، وعلى فراقه، واليوم وبعد مرور ١٥ يومًا على رحيله، صمم بعض شباب الجامعة بنر يُزين تصميمه صورة الشاب العشريني الراحل.





وأسفل صورته التي تخطف فيها ابتسامته قلوب جميع الناظرين مكتوب بخط كادت دموع كاتبه أن تظهر فيه: "يا طارق جنات عدن هل نُبكيك أم تُبكينا.. مازالت روحك تطوف حولنا مازل طيفك ساكنًا فينا".







