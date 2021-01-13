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تعليم

إجراءات صارمة .. كيفية تعامل جامعة القاهرة مع حالات كورونا بين الطلاب والعاملين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:39 م
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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مريم عزت


 أعلنت جامعة القاهرة عن السياسة التي تتعامل بها المستشفيات مع حالات كورونا المشتبة بهم ، وتفاصيل الخريطة التى يتم تطبيقها فى الحالات الإيجابية بين العاملين  والطلاب .


- فى حالة الاشتباه :-

١- يتم التواصل مع الخط الساخن 01212015555 .

٢-  فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات .

٣-  منسق مكافحة العدوى بالاقسام - الكليات .

٤- حجز  ميعاد مسحة وتحاليل + اشعة مقطعية بعيادة كوفيد بقصر العينى بالعيادة الخارجية 

٥- يبلغ المريض باستلام النتائج خلال ٤٨  من عيادة كوفيد .


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_ فى حالة الايجابية بالنبسة للعاملين :-

١- يستلم المريض نتيجة المسحة 

٢- يتوجة المريض الى عيادة كوفيد للتقيم 

٣- فى الحالة متوسطة او شديدة الخطورة يتوجه المريض الى مستشفى الباطنه او الفرنساوي للعزل 


- فى حالة الايجابية بالنسبة للطلاب 

١- يتم توجيه الطالب لمنطقة العزل بمستشفى الطلبة بالكارنية والرقم القومى للتقيم .

٢- فى الحالات الخفيفة يصرف العلاج ويتم تحويلة للعزل المنزلى .

٣- فى الحالات المتوسطة وشديدة الخطورة تخضع للعزل بالمستشفى .



كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، كلف الدكتور حسام صلاح، أستاذ الأمراض العصبية والفسيولوجية بكلية الطب، بالقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة خلفًا للدكتور أحمد طه، وذلك بناءً على ما عرضته عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على رئيس الجامعة.

وقال المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن إدارة الجامعة تتمنى التوفيق للدكتور أحمد طه، لافتًا إلى أن الدكتور الخشت وجه الدكتور حسام صلاح بالعمل على تنفيذ خطة الجامعة في تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية، وضرورة المتابعة المستمرة، وسرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والعناية الكاملة بمرضى حالات الطواريء، ووضع نظام صارم للحضور والغياب، ومواجهة الإهمال والتراخي، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.

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