نصب وفلوس .. استشاري طب نفسي تحلل سبب ادعاء شاب إصابته بالسرطان على السوشيال ميديا

علقت الدكتورة صفاء عراقي ، استشاري الطب النفسي ، علىادعاء الشاب " محمد قمصان " للمرض على "السوشيال ميديا " ، بعدما إنه ادعى أنه يحارب السرطان منذ ٤ سنوات ، قائلة : " هو مريض بالشهرة " ، مضيفة أنها تعجبت من تدخل والدته معه ، ومشاركتها فى هذه الادعاءات .
وأضافت " صفاء
العراقي " خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية
" MBC MASR2 " ، أن هناك تحليل وظيفي لأي سلوك ، مشيرة الى
أن التحليل الوظيفي لأي كائن حي ، يسلك مسلكين ، اااول إما عايز حاجة ياخدها
من خلف هذا السلوك ، أو هناك شئ مُطالب
به ويريد الهرب منها من خلال هذه الفبركات "
.
وتابعت استشاري
الطب النفسي ، أنه عندما سمعت القصة أولًا
دون معرفة أن والدته مشتركة معه في هذا الادعاءات ، تداركت أنها مجرد سن مراهقة
فقط ، وأنه لجأ إلى ذلك الإدعاء من أجل لفت الانتباه وكسب تعاطف الناس ، معقبة :
" قلت يمكن عنده حرمان نوعا ما في حياته ، ولما نزل بوست والناس تفاعلت معه
، استمر في الموضوع " ، مضيفة:
" أنا عامة اما بنزل بوست أكثر حاجة بتبسطني عدد تفاعل الجمهور اللي اتفاعلوا
معايا " ، لأن هذا يعني أن الجمهور
يلقي اهتمامه بهذا المنشور ، و أن هذا احتياج إنساني طبيعي ، ولكن
لازم يكون في الصح " .
وأكملت "
العراقي " ، أنها عندما تداركت عدد السنين التي ادعى " قمصان " فيهم
المرض ، وأن والدته متداخلة معه ، فهذا يعني أن هناك مكسب من وراء هذا الإدعاء ،
قائلة : " ده فيه نصب مادي على الناس ، أكيد عايز فلوس " .