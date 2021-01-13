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نصب وفلوس .. استشاري طب نفسي تحلل سبب ادعاء شاب إصابته بالسرطان على السوشيال ميديا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:35 م
محمد قمصان ووالدته
محمد قمصان ووالدته ، صاحب إدعاء المرض
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ندى رأفت

علقت الدكتورة صفاء عراقي ، استشاري الطب النفسي ، علىادعاء الشاب " محمد قمصان "  للمرض على  "السوشيال ميديا " ، بعدما إنه ادعى أنه يحارب السرطان منذ ٤ سنوات ، قائلة : " هو مريض بالشهرة "  ، مضيفة أنها تعجبت من تدخل والدته معه ، ومشاركتها فى هذه الادعاءات .

وأضافت " صفاء العراقي " خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 "  ، أن هناك تحليل وظيفي لأي سلوك ، مشيرة الى أن التحليل الوظيفي لأي كائن حي ، يسلك مسلكين ، اااول إما عايز حاجة ياخدها من خلف هذا السلوك ،  أو  هناك شئ مُطالب به ويريد الهرب منها من خلال هذه الفبركات "  .

وتابعت استشاري الطب النفسي ،  أنه عندما سمعت القصة أولًا دون معرفة أن والدته مشتركة معه في هذا الادعاءات ، تداركت أنها مجرد سن مراهقة فقط ، وأنه لجأ إلى ذلك الإدعاء من أجل لفت الانتباه وكسب تعاطف الناس ، معقبة : " قلت يمكن عنده حرمان نوعا ما في حياته ، ولما نزل بوست والناس تفاعلت معه ، استمر في الموضوع "  ، مضيفة: " أنا عامة اما بنزل بوست أكثر حاجة بتبسطني عدد تفاعل الجمهور اللي اتفاعلوا معايا  " ، لأن هذا يعني أن الجمهور يلقي اهتمامه بهذا المنشور ، و أن هذا احتياج إنساني طبيعي ، ولكن لازم يكون في الصح " .

وأكملت " العراقي " ، أنها عندما تداركت عدد السنين التي ادعى " قمصان " فيهم المرض ، وأن والدته متداخلة معه ، فهذا يعني أن هناك مكسب من  وراء هذا الإدعاء ، قائلة : " ده فيه نصب مادي على الناس ، أكيد عايز فلوس " .

 

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