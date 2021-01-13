نصب وفلوس .. استشاري طب نفسي تحلل سبب ادعاء شاب إصابته بالسرطان على السوشيال ميديا

علقت الدكتورة صفاء عراقي ، استشاري الطب النفسي ، علىادعاء الشاب " محمد قمصان " للمرض على "السوشيال ميديا " ، بعدما إنه ادعى أنه يحارب السرطان منذ ٤ سنوات ، قائلة : " هو مريض بالشهرة " ، مضيفة أنها تعجبت من تدخل والدته معه ، ومشاركتها فى هذه الادعاءات .

وأضافت " صفاء العراقي " خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 " ، أن هناك تحليل وظيفي لأي سلوك ، مشيرة الى أن التحليل الوظيفي لأي كائن حي ، يسلك مسلكين ، اااول إما عايز حاجة ياخدها من خلف هذا السلوك ، أو هناك شئ مُطالب به ويريد الهرب منها من خلال هذه الفبركات " .

وتابعت استشاري الطب النفسي ، أنه عندما سمعت القصة أولًا دون معرفة أن والدته مشتركة معه في هذا الادعاءات ، تداركت أنها مجرد سن مراهقة فقط ، وأنه لجأ إلى ذلك الإدعاء من أجل لفت الانتباه وكسب تعاطف الناس ، معقبة : " قلت يمكن عنده حرمان نوعا ما في حياته ، ولما نزل بوست والناس تفاعلت معه ، استمر في الموضوع " ، مضيفة: " أنا عامة اما بنزل بوست أكثر حاجة بتبسطني عدد تفاعل الجمهور اللي اتفاعلوا معايا " ، لأن هذا يعني أن الجمهور يلقي اهتمامه بهذا المنشور ، و أن هذا احتياج إنساني طبيعي ، ولكن لازم يكون في الصح " .

وأكملت " العراقي " ، أنها عندما تداركت عدد السنين التي ادعى " قمصان " فيهم المرض ، وأن والدته متداخلة معه ، فهذا يعني أن هناك مكسب من وراء هذا الإدعاء ، قائلة : " ده فيه نصب مادي على الناس ، أكيد عايز فلوس " .