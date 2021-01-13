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محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مسجدًا جديدًا بقرية روينة.. صور

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:57 م
صدى البلد
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محمود زيدان
افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مسجد عباد الرحمن بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ، وذلك ضمن المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها وتطويرها بالمحافظة.

وحضر الافتتاح عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس ، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ ، وعدد من أهالي القرية .

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم افتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ على مساحة 425 مترًا بتكلفة 900 ألف جنيه ، ضمن المساجد الجديدة والمساجد التي تم تطويرها وترميمها.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى افتتاح 31 مسجدًا  خلال 42 يومًا منذ شهر ديسمبر الماضي، مضيفًا أن القيادة السياسية تولي اهتماما  كبيرًا بإنشاء وتعمير المساجد  في كل محافظات مصر.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم افتتاح عدد من المساجد بقرى مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة، وأنه وجه بتطهير وتعقيم المساجد بصفة مستمرة ، مشيدًا بمتابعة الشيخ محمد يونس ، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ،لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة المساجد.
محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مسجدًا جديدًا بقرية روينة.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مسجدًا جديدًا بقرية روينة.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مسجدًا جديدًا بقرية روينة.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مسجدًا جديدًا بقرية روينة.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مسجدًا جديدًا بقرية روينة.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مسجدًا جديدًا بقرية روينة.. صور
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