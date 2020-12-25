افتتاح 4 مساجد بـ كفر الشيخ بتكلفة 9 ملايين جنيه

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، نائبا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مسجد آصف من بين 4 مساجد تم افتتاحهم بتكلفة إجمالية 8 ملايين و855 الف جنيه، بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف، والشيخ عطا بسيوني مدير عام الدعوة بالمديرية.





قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ان القيادة السياسية تولي اهتمامًا ببناء وتعمير المساجد، فتم بناء و تعمير وافتتاح 32 مسجدا جديدا منهم 4مساجد تم افتتاحهم اليوم، وانه كلف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، و4 رؤساء مدن بحضور الافتتاح.





وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ، تم افتتاح 4مساجد، المسجد الكبير بقربة آصف التابعة لمركز سيدي سالم على مساحة 723مترا بتكلفة 3ملايين و615 الف جنيه، ومسجد التوحيد بقرية كفر قتة لمركز بيلا على مساحة 274.5 مترا بتكلفة مليون و372 ألف و500 جنيه، ومسجد عزبة ميزار بقرية شنو بمركز كفر الشيخ، على مساحة 580 مترًا، بتكلفة 2 مليون و900الف جنيه ومسجد العقابية، بمركز الرياض غرب على مساحة 193.5مترا بتكلفة967 ألف و500 جنبه.





وقال الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بأوقاف كفر الشيخ، خلال خطبة الجمعة، بمسجد آصف التابعة لمركز سيدي سالم، إن الايمان بالله من أجل النعم التي من الله بها علينا، لقوله تعالى "ومن يؤمن بالله يهد قلبه"، وهو مطلق التصديق بالقلب، فالإسلام متعلق بالجوارح أما الايمان في القلوب لقوله تعالى "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون"، والحق جل في علاه قرن الايمان باليوم الاخر بالإيمان به، قال تعالى" ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر" وقال ايضا" ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ".





وأضاف عطا، ومن يعلم أن هناك يوم سيقابل فيه ربه ليجزيه بالاحسان إحسانا، تراه بحسن العمل ويراقب ربه في كل صغيرة وكبيرة، لقوله تعالى" فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره "، والايمان باليوم الاخر يجعل الإنسان يسعى لمرضاة ربه، فلا يفرط فيما وكل إليه من عمل، فلا يخرب بل يبنى، فلا يقتل بل يحافظ على الأنفس من كل ترويع، ويسعى بكل خير بين البشر الإيمان باليوم الآخر، يجعل القلوب متعلقة دائما بالله وتسخر ما ما تملكه لخدمة عباد الله.