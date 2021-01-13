قائد المنتخب التشيلي لـ صدى البلد: مباراتنا مع مصر في افتتاح المونديال ستكون صعبة

تنطلق اليوم الأربعاء بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.. نسخة استثنائية بكل المقاييس، فهي أول بطولة تقام بـ 32 منتخبًا، في ظل ظروف فيروس كورونا.

وتستضيف مصر بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

واختارت مصر بصفتها مستضيفة البطولة التواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات السويد وتشيلي وجمهورية التشيك والتي اعتذرت ليحل منتخب مقدونيا الشمالية بدلًا منها.. مجموعة في المتناول نسبيًا لفراعنة اليد، ونتمنى أن نعبر من خلالها محتلين الصدارة

ويقص المنتخب المصري شريط البطولة بمواجهة تشيلي اليوم الأربعاء في افتتاح البطولة، وذلك في تمام السابعة مساءً.





وتواصلنا مع ماركو أونيتو قائد المنتخب التشيلي، للحديث عن مباراة اليوم.





وقال أونيتو في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد":" كان استعدادنا جيدًا حقًا ، فقد قضينا 15 يومًا في مقدونيا ، ولعبنا 4 مباريات ودية (2 ضد فريق مقدونيا الذي يتواجد في مجموعتنا) ونحن على أتم الاستعداد لكأس العالم 6. لدينا مزيج في فريقنا بين اللاعبين الكبار والشباب ونحقق التوازن."







وأضاف:"مجموعتنا هي مجموعة صلبة ، كما هو الحال دائمًا في هذا النوع من البطولات. منتخب السويد هو دائمًا فريق رائع ومعقد ، مقدونيا فريق صعب ومرهق ومصر منتخب قوي للغاية ، إنهم فرق جيدة ولديهم الكثير من اللاعبين الرائعين في كل مركز لكننا نثق بنا أيضًا وسنقاتل في كل مباراة."









وأكمل قائلًا:"من الواضح أن هدفنا في هذه المجموعة هو تجاوز المجموعة ، والانتقال إلى الدور التالي والفوز بمباراة أو مباراتين ، وسيكون هذا أمرًا رائعًا بالنسبة لنا."





وعن مواجهة منتخب مصر، قال:" مصر ، كما أخبرتك من قبل ، ليس فريقًا سهلًا ولا نفكر في أنه سيكون سهلًا أو شيء مشابه ، أعرفهم جيدًا وأعرف ما يعرفونه عن كرة اليد ورأيت لاعبون كبار وأقوياء، لدي ثقة كبيرة في أنها ستكون مباراة أولى صعبة وممتعة."