ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قائد المنتخب التشيلي لـ صدى البلد: مباراتنا مع مصر في افتتاح المونديال ستكون صعبة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:47 م
ماركو أونيتو قائد
ماركو أونيتو قائد المنتخب التشيلي
Advertisements
إسماعيل محمود
تنطلق اليوم الأربعاء بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.. نسخة استثنائية بكل المقاييس، فهي أول بطولة تقام بـ 32 منتخبًا، في ظل ظروف فيروس كورونا.

وتستضيف مصر بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

واختارت مصر بصفتها مستضيفة البطولة التواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات السويد وتشيلي وجمهورية التشيك والتي اعتذرت ليحل منتخب مقدونيا الشمالية بدلًا منها.. مجموعة في المتناول نسبيًا لفراعنة اليد، ونتمنى أن نعبر من خلالها محتلين الصدارة

ويقص المنتخب المصري شريط البطولة بمواجهة تشيلي اليوم  الأربعاء في افتتاح البطولة، وذلك في تمام السابعة مساءً.

وتواصلنا مع ماركو أونيتو قائد المنتخب التشيلي، للحديث عن مباراة اليوم.

وقال أونيتو في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد":" كان استعدادنا جيدًا حقًا ، فقد قضينا 15 يومًا في مقدونيا ، ولعبنا 4 مباريات ودية (2 ضد فريق مقدونيا الذي يتواجد في مجموعتنا) ونحن على  أتم الاستعداد لكأس العالم 6. لدينا مزيج في فريقنا بين اللاعبين الكبار والشباب ونحقق التوازن."

وأضاف:"مجموعتنا هي مجموعة صلبة ، كما هو الحال دائمًا في هذا النوع من البطولات. منتخب السويد هو دائمًا فريق رائع ومعقد ، مقدونيا فريق صعب ومرهق ومصر منتخب قوي للغاية ، إنهم فرق جيدة ولديهم الكثير من اللاعبين الرائعين في كل مركز لكننا نثق بنا أيضًا وسنقاتل في كل مباراة."


وأكمل قائلًا:"من الواضح أن هدفنا في هذه المجموعة هو تجاوز المجموعة ، والانتقال إلى الدور التالي والفوز بمباراة أو مباراتين ، وسيكون هذا أمرًا رائعًا بالنسبة لنا."

وعن مواجهة منتخب مصر، قال:" مصر ، كما أخبرتك من قبل ، ليس فريقًا سهلًا ولا نفكر في أنه سيكون سهلًا أو شيء مشابه ، أعرفهم جيدًا وأعرف ما يعرفونه عن كرة اليد ورأيت لاعبون كبار وأقوياء، لدي ثقة كبيرة في أنها ستكون مباراة أولى صعبة وممتعة."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الطيار: مونديال 2021 فرصة لإثبات مكانة كرة اليد المصرية عالميا

تعديل برنامج منتخب اليد بعد إلغاء ودية البرازيل

قبل انطلاق المونديال.. تاريخ مواجهات مصر مع فرق مجموعتها

أيوب عبدي لاعب منتخب الجزائر لليد: لم أتمنَ تأجيل المونديال بسبب كورونا.. وواثق من قدرة مصر على الاستضافة (حوار)

مجموعة مصر.. التشيك تعتذر عن المشاركة في مونديال اليد .. ومقدونيا بديلا له

مونديال اليد.. لاعب منتخب تشيلي: مصر أقرب للفوز علينا.. يمكنهم الفوز على المنتخبات الكبرى.. خاص

ترشيحاتنا

سوستة البنطلون دليل البراءة.. أحمد سعد يكشف عن وجود أشخاص يريدون انفصاله عن خطيبته

الخصم الغدار.. سيدة تعثر على مفاجأة مرعبة في محل ملابس.. شاهد

اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا للقاء القمة المؤجلة بالدورى بين الأهلي والزمالك

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري

الإغريق على أرض مصر.. شاب يوثق حضارة اليونان في العصر الحديث.. صور

اتحاد الكرة يقرر إعادة مسحة كورونا بالدورى الممتاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري