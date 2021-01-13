الإغريق على أرض مصر.. شاب يوثق حضارة اليونان في العصر الحديث.. صور

المزج بين الحضارة اليونانية والمصرية كان هدف شاب مصري، قام بتقديم حضارة بلاد الإغريق على أرض مصر بطريقة عابرة للزمن، منذ عهد الإغريق حتى العصر الحالي، من خلال مقطع فيديو ومجموعة من الصور التي سرعان ما نالت شهرة واسعة بعد نشرها بمواقع التواصل الإجتماعي.





تواصل «صدى البلد» مع المصور الشاب محمد مدحت الشهير بـ "ماتيو فيلم"، والذي أوضح خلال حديثه أن سر نجاح الفكرة هي بطلة الصور اليونانية، وهي خطيبته تدعى كاترينا جيوفارا، والتي كانت حريصة على ارتداء الزي اليوناني القديم الفضفاض حتى انها قامت بحياكته بنفسها، ويقول ماتيو: "الفستان عبارة عن 3 متر قماش و 4 دبابيس من غير خياطة وهي للي عملته".





يعيش كل منهما في الغردقة ولكن التقاط الصور والفيديو كان في سهل حشيش، وهو مكان بديل للمكان الأساسي اللذان خططا التصوير فيه "مرسى علم"، وبسبب بُعد المكان لجأا لسهل حشيش، وتم تنفيذ الفكرة أمس 12 يناير.





يتابع ماتيو أن الفكرة ظلت تراودهما لفترة طويلة، خاصة بسبب حبها للحضارة المصرية، ولكن لم ينفذها إلا بعد تحديث أدوات التصوير الخاصة به، وتم ذلك مؤخرا، ويقول لـ «صدى البلد»: "كانت بتطلب مني دايما توثق السفر بفيديوهات خاصة بيها".





حبها للحضارة المصرية منذ كانت تعيش في اليونان سببا في تأقلمها السريع للحياة في مصر، ومنها استماعها لموسيقى ياني باستمرار والتي جعلتها تشعر بالانجذاب للأماكن ذات الثقافة والحضارة العربية، وتظهر في الفيديو مرتدية الزي اليوناني القديم ويعلو رأسها تاج مشابه لأغصان الزيتون.





اختيار المكان جاء ملائما للفكرة خاصة أنه ذو أعمدة بيضاء ضخمة تشبه التي كانت مجودة قديما في بلاد الإغريق، وكذلك الممر الذي يتوسطها، وجاء بعدمناقشات بينهما عن الشكل النهائي للمطلوب، ويوضح أن المكان جاء مناسبا للفكرة وكذلك الملابس التي ترتديها كاترينا.



خلال أسبوع، سيبدأ الثنائي المصري اليوناني في توثيق أماكن مصرية بنظرة يونانية، من خلال مقاطع فيديو احترافية مجمعة سيتم تصويرها في 5 محافظات مصرية وهي الأقصر واسوان والإسكندرية والقاهرة ومرسى علم، ويقول ماتيو: "إن شاء الله هنعمل مشروع حلو يشجع على السياحة في مصر بطريقة مختلفة جدا".