حسن مصطفى: قرار إقامة مونديال اليد بدون جمهور كان صعبا.. وتحية خاصة للرئيس السيسي

أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن قرار إقامة بطولة العالم في مصر بدون حضور الجمهور كان القرار الأصعب، وجاء حفاظا على استمرارية البطولات والحياة الرياضية في العالم، في ظل جائحة تصيب العالم بأكمله.





وأضاف حسن مصطفى خلال حفل افتتاح المونديال، أن مصر تخوض تحدٍيا صعبا من خلال إقامة البطولة، في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا، وأن نجاح البطولة هو رسالة للعالم.





وتابع: "القيادة السياسية في مصر وفرت كل الدعم المطلوب لإنجاح البطولة، وأنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع القيام بما قامت به الدولة المصرية خلال الظروف الصعبة الحالية التي يعانيها العالم".





جاءت كلمات حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، في حفل افتتاح بطولة العالم المقام حاليا في صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتقام البطولة على 4 صالات وهي، استاد القاهرة وبرج العرب ومدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية، وتقرر مؤخرا منع الجمهور من الحضور خوفا من انتشار الفيروس بين المنتخبات المشاركة والجماهير المصرية.