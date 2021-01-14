البرلمان يعلن انتخاب مكاتب لجانه النوعية.. ومصطفى بكري يتوقع ترؤس علي جمعة لجنة الشئون الدينية

مشاورات الساعات الأخيرة تحسم تشكيلات اللجان النوعية ونواب عدلوا رغباتهم

النواب استكملوا الرغبات الخاصة باختيارات اللجان النوعية تمهيدًا لانتخابات اللجان









يعلن مكتب المجلس، قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس.





تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.





ينتخب مجلس النواب اليوم هيئات مكاتب لجانه النوعية التي يصل عددها ٢٥ لجنة نوعية، وشهدت الساعات السابقة اتصالات ومشاورات بين الأحزاب والقوى السياسية حول تشكيل اللجان النوعية المكونة من الرئاسة و الوكيلين وأمانة السر، وقالت مصادر إن هناك مشاورات بين الأحزاب للتنسيق حول الانتخابات.





وأضافت المصادر أن التنسيق يأتي في إطار القائمة الوطنية التي تضم ما يقرب من ١٣ حزبا سياسيا وقبل الجلسة تم عقد اجتماعات ومشاورات تنسيقية، و ذلك في الوقت الذي قام فيه النواب بتقديم رغباتهم في عضوية اللجان النوعية؛ تمهيدًا لإجراء الانتخابات ويلتزم نواب مستقبل وطن بقرارات حزبهم التنظيمية التي سيقررها خلال الساعات القادمة.





وتشهد المرحلة القادمة تعاونًا بين هذه اللجان في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية بخلاف التنسيق مع الحكومة.





رئاسة اللجان النوعية





توقع النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب أن يكون تشكيل رؤساء لجان مجلس النواب اليوم علي الوجه التالي: اللجنة التشريعية يرأسها النائب ابراهيم الهنيدي وحقوق الانسان يرأسها النائب طارق رضوان.

وتوقع بكرى أن يترأس لجنة الإسكان النائب عماد سعد حموده وعاطف ناصر لجنة الاقتراحات والشكاوي، والزراعة النائب هشام الحصري ومحمد زين للجنة النقل والمواصلات.

كما توقع بكري أن يرأس الخطة والموازنة د فخري الفقي، والدفاع والأمن القومي اللواء كمال عامر، والاقتصادية النائب احمد سمير، والصحة د. أشرف حاتم.

وتوقع بكري أن يرأس لجنة الشباب ورياضة د. محمود حسين، والتضامن الاجتماعي د. عبدالهادي القصبي، والشئون الدينية د. علي جمعة، والثقافة والاعلام د. درية شرف الدين، والسياحة سحر طلعت مصطفي.



وتوقع بكري أن يرأس الشباب رياضة د. محمود حسين والتضامن د. عبدالهادي القصبي والشئون الدينية د. علي جمعة والثقافة الإعلام د. درية شرف الدين و السياحة سحر طلعت مصطفي.





٢٥ لجنة نوعية





تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:





1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. 2- لجنة الخطة والموازنة. 3- لجنة الشؤون الاقتصادية. 4- لجنة العلاقات الخارجية. 5- لجنة الشؤون العربية. 6- لجنة الشؤون الإفريقية. 7- لجنة الدفاع والأمن القومي. 8- لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9- لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. 14- لجنة التعليم والبحث العلمي. 15- لجنة الشؤون الدينية والأوقاف. 16- لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. 17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18- لجنة السياحة والطيران المدنى. 19- لجنة الشؤون الصحية. 20- لجنة النقل والمواصلات. 21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23- لجنة الإدارة المحلية. 24- لجنة الشباب والرياضة. 25- لجنة حقوق الإنسان.









اللائحة الداخلية





مادة 38: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس؛ بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.





مادة 39: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي تحدده ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.





مادة 40: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.





مادة 41: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.





مادة 42: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.





مادة 43: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.





وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد اشاد بالتزام أعضاء المجلس بالموعد المحدد لافتتاح الجلسة سلفا، موجها التحية للجميع وقال خلال ترأسه الجلسة العامة اليوم هدفنا الالتزام ليس بالدقيقة ولكن بالثانية وقال " هذا أول تقليد نتفق عليه جميعا، مطالبا الأعضاء بضرورة التزام الهدوء الكامل أثناء الجلسة، عدم الكلام، وعدم تبادل التحية.





ووجه جبالي، الأعضاء قبل رفع الجلسة التي انعقدت اليوم لمن يرغب في تغيير رغبته في الانضمام للجان النوعية إلى مكتب أمانة المجلس خلال ساعة بعد رفع الجلسة، ليتمكن المجلس من استكمال دوره في إجراءات انتخابات اللجان النوعية.





قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: بعد مراجعة طلبات الأعضاء للانضمام للجان النوعية، تبين أن عددا كبيرا لم يستكمل الورقة الخاصة باختيارات اللجان النوعية، مطالبا الجميع بسرعة الانتهاء منها فورا.





ووجه جبالي، خلال الجلسة العامة ، الأعضاء لمن يرغب في تغيير رغبته في الانضمام للجان النوعية إلى مكتب أمانة المجلس خلال ساعة بعد رفع الجلسة، ليتمكن المجلس من استكمال دوره في إجراءات انتخابات اللجان النوعية.