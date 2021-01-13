حسين الشحات يطلب الدعاء لابنة أخيه: ثقب في القلب ونقص في الاكسجين

نشر حسين الشحات لاعب النادي الاهلي، تغريدة يطلب فيها من متابعيه الدعاء لابنة أخيه بسبب مرضها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاحتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

وكتب حسين الشحات: "برجاء الدعاء الخالص لبنت اخويا محمد ( مليكه ) ان يتم الله شفاها علي خير يارب ثقب في القلب ونقص في الاكسجين الدعاء لوجه الله بخالص النيه يارب يارب".

وتفاعل معه العديد من متابعيه موجهين الدعاوي لبنت اخيه بالشفاء العاجل كالآتي:

- ربنا يشفيها ويعافيها

- أذهب البأس رب الناس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك

- ربنا يشفيها يا كابتن ويطمنكم عليها



