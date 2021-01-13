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محافظات

محافظة الإسكندرية تنفي شائعة إقامة كافتيريات أمام مجمع المحاكم بالمنشية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:35 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
أكدت محافظة الإسكندرية أنه لاصحة لما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة كافتيريات أمام مجمع المحاكم بالمنشية بحي الجمرك. 

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وأوضحت في بيان مساء اليوم أن الأعمال التي تتم الآن هى لمشروع الحماية البحرية بطول ٨٥٠ مترا التى تتم بالمنطقة وتنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، بهدف حماية السور التاريخي للكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل من التآكل والنحر نتيجة تأثير مياه أمواج البحر أثناء النوات. 


وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة أو أية أخبار كاذبة من شأنها فقط إثارة البلبلة.
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