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أخبار العالم

إعلانها كاملة مارس المقبل.. إعادة تكليف صباح الخالد بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:00 م
أمير الكويت ورئيس
أمير الكويت ورئيس الحكومة
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محمود نوفل
كشفت صحيفة القبس الكويتية أن الساعات القادمة ستشهد إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة في الكويت ، مشيرة إلى أنه سيشرع فور تكليفه بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لتأليف الحكومة. 

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها - التي لم تسمها - إن الخالد سيأخذ وقته كاملًا لاختيار أعضاء حكومته الثالثة، المرجح إعلانها في مارس المقبل. 

وكان الوزراء في حكومة الشيخ صباح الخالد وضعوا  استقالاتهم تحت تصرفه، حيث رفع رئيس مجلس الوزراء إلى  أمير البلاد، كتاب استقالة الحكومة. 

ويشار الي أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان استقبل بقصر بيان، صباح اليوم،  الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
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