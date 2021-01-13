رئيس مدينة القصير يبحث الاشتراطات البيئية لمخازن أسطوانات الأكسجين

التقى اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير بممثلى جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر بمقر مكتبه بالوحدة المحلية بحضور مدير مكتب البيئة بالوحدة المحلية ، وذلك لبحث المهام التى استهدفتها اللجنة المشكلة لليوم الثاني على التوالي بمستشفى القصير والمنوطة بمراجعة الاشتراطات البيئية لمخازن اسطوانات الأكسجين بالمستشفى.

وأكد رئيس مدينة القصير، على أهمية المتابعة المستمرة للمستشفى والتأكيد على توافر الأكسجين بها، وإعداد التقارير اللازمة المدون بها أعداد الاسطوانات المتوفرة، والتنبيه بعمل الصيانة الدورية لكافة الأجهزة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكانت اللجنة قد رافقت رئيس مدينة القصير، حيث تم المرور على كافة الأقسام المختلفة بالمستشفى ، وأوضحت اللجنة بأن مستشفى القصير يتواجد بها ٢ خزان أكسجين سعة ٧ طن و ٥٥ أسطوانة أكسجين منها ١١ فارغا و٤٤ من الاسطوانات كإضافة للموجود بداخل المستشفى، كما يوجد مولد للاكسجين جاري استكمال صيانته.