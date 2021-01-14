استنفار أمني.. محللة سياسية: النواب الأمريكي يناقش عزل ترامب

قالت الكاتبة الصحفية و المحللة السياسية هديل عويس، إن مجلس النواب الأمريكي يعقد جلسه الأن لعزل الرئيس الأمريكى ترامب، موضحًة أن هناك حالة من الغضب فى الشارع الأمريكي.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أن التصويت يكون لعزله فقط، لانه رئيس، و الرئيس يتمتع بـ حصانة فلا يجوز التصويت على محاكمته لأنه رئيس.





ولفتت إلى أن هناك أهداف من عزل ترامب خلال هذه الأيام حتى يكون محروما من الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة فى الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن بنس نائب الرئيس الأمريكى رفض تفعيل التعديل 25 لعزل الرئيس الأمريكى ترامب.





وتابعت أنه فى حالة عزل ترامب سيحرم من أشياء كثيرة، فالمدارس تتغنى بـ الرؤساء السابقين، وهناك شوارع باسم الرؤساء السابقين، ففى حالة عزله سيحرم من ذلك.





وكشفت أن هناك حالة من الانتشار الأمنى بالشوارع و تم وضع الحواجز الحديدية حول المبانى و الفنادق القريبة من الكونجرس و البيت الأبيض.



