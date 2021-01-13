ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محلل سياسي: لن يسمح لترامب بالترشح مجددا حال عزله.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:19 م
ترامب
ترامب
Advertisements
قسم التوك شو
قالت رنا أبتر، المحللة السياسية، إنه إذا تم عزل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته 20 يناير الجاري فلن يسمح له بالترشح مرة أخرى حسب الأنظمة والقوانين والدستور الأمريكي.

وأضافت المحللة السياسية، خلال حديثها لقناة "الغد"، أن ما يحاول فعله الديمقراطيون هو منع دونالد ترامب من الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، مشيرا إلى أن ذلك حال مساعي العزل من قبل مجلس الشيوخ، وهو ما لم يسمح به الدستور والأمريكي حال العزل.

وشددت على أن النقطة التي يركز عليها الحزب الديمقراطي قبل الجمهوري، هو منع ترامب من التواجد في المشهد السياسي مجددا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن واقتحام الكونجرس الأمريكي.

كما أشارت المحللة السياسية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بها حالة من الانقسام الآن، خاصة الحزب الجمهوري ويسعى لتوحيد الصف على أن يرشح شخص جديد خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ستكون هناك أمريكا جديدة.. عضو بالحزب الجمهوري: فرصة نجاح دونالد ترامب كبيرة

عضو بارز بالحزب الجمهوري: الانتخابات الأمريكية تتعرض لتزوير فج وسيتم إبطالها

أحمد الفراج: من حق ترامب الترشح مجددا في 2024.. فيديو

حان الوقت لإنهاء الكابوس.. نائب جمهوري يطالب بعزل ترامب بعد اقتحام الكونجرس

محلل: أحداث الكونجرس ستنعكس سلبا على اليمين الشعبوي في أوروبا

مصدوم.. أول تعليق من بابا الفاتيكان على اقتحام الكونجرس

ترشيحاتنا

موعد القضاء على كورونا.. الصحة العالمية ترد

ارتكبت جريمة بشعة.. إعدام أول امرأة أمريكية منذ 68 عاما | ماذا فعلت؟

الأهلى زي ليفربول .. موسيماني يفاجئ ميدو على حسابه الشخصي

الصحة الكويتية تزف بشري سارة بشأن إصابات كورونا في البلاد

بـ لوك جديد.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها على إنستجرام

مع الشيف بوراك.. أحدث ظهور لبيج رامى من دبى.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لامع.. ابنة أحمد زاهر تستعرض جمالها بإطلالة جديدة.. شاهد

دون تكاليف.. 3 مكونات طبيعية تجدد صحة بشرتك

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مى عمر تجمع بين الأناقة والإثارة