محلل سياسي: لن يسمح لترامب بالترشح مجددا حال عزله.. فيديو

قالت رنا أبتر، المحللة السياسية، إنه إذا تم عزل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته 20 يناير الجاري فلن يسمح له بالترشح مرة أخرى حسب الأنظمة والقوانين والدستور الأمريكي.





وأضافت المحللة السياسية، خلال حديثها لقناة "الغد"، أن ما يحاول فعله الديمقراطيون هو منع دونالد ترامب من الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، مشيرا إلى أن ذلك حال مساعي العزل من قبل مجلس الشيوخ، وهو ما لم يسمح به الدستور والأمريكي حال العزل.





وشددت على أن النقطة التي يركز عليها الحزب الديمقراطي قبل الجمهوري، هو منع ترامب من التواجد في المشهد السياسي مجددا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن واقتحام الكونجرس الأمريكي.



