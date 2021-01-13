محلل سياسي: لن يسمح لترامب بالترشح مجددا حال عزله.. فيديو

قالت رنا أبتر، المحللة السياسية، إنه إذا تم عزل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته 20 يناير الجاري فلن يسمح له بالترشح مرة أخرى حسب الأنظمة والقوانين والدستور الأمريكي.
وأضافت المحللة السياسية، خلال حديثها لقناة "الغد"، أن ما يحاول فعله الديمقراطيون هو منع دونالد ترامب من الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، مشيرا إلى أن ذلك حال مساعي العزل من قبل مجلس الشيوخ، وهو ما لم يسمح به الدستور والأمريكي حال العزل.
وشددت على أن النقطة التي يركز عليها الحزب الديمقراطي قبل الجمهوري، هو منع ترامب من التواجد في المشهد السياسي مجددا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن واقتحام الكونجرس الأمريكي.
كما أشارت المحللة السياسية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بها حالة من الانقسام الآن، خاصة الحزب الجمهوري ويسعى لتوحيد الصف على أن يرشح شخص جديد خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.