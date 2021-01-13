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رياضة

قائد يد الأهلي: كل لاعبي منتخب مصر كانوا نجوما.. وأحمد الأحمر لا غنى عنه

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:31 م
يحيي الدرع
يحيي الدرع
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حسن العمدة
أكد محمد إبراهيم، قائد النادي الأهلي لكرة اليد، أن نسبة تصويب يحيى الدرع اليوم كانت 100% وهذا يدل على قدراته العالية.

وقال إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كل لاعبي منتخب اليد كانوا نجوما اليوم أمام تشيلي".

وأكمل: "مقدونيا الشمالية منتخب يملك لاعبين مميزين لكن الشيء المطمئن أنهم لم يخوضوا فترة إعداد قبل بطولة العالم".

وتابع: "منتخب مصر يملك مدرب على أعلى مستوى ومنظم ويعلم ماذا يفعل جيدا".

وأتم: "أحمد الأحمر لا غنى عنه في منتخب اليد وبالتأكيد أن اللاعب يتفهم وجهة نظر مدربه".

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