ميدو: مستوى أداء الونش مع الزمالك يؤهله للعب أوروبيا

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالمستوى الرائع لـ محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، بعد الإعجاب بمستوى اللاعب من جميع زملائه، وجميع النقاد خلال الفترة الأخيرة، مع وجود عرض من نادي أهلي جدة السعودي؛ للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع على قناة "النهار"، "المستوى الكبير الذي ظهر به محمود حمدي الونش، يؤهله بكل سهولة إلى الانضمام إلى نادٍ كبير في قارة أوروبا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب يقدم مستويات كبيرة".





وكان محمود حمدي الونش، تلقى عرضا رسميا من جانب نادي أهلي جدة السعودي من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن تم رفض العرض بشكل رسمي للحاجة لخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.





وأشار ميدو إلى أن الثنائي وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك، يقدمان مستويات كبيرة هذا الموسم فى الدوري، وهما نموذجان جيدان لكل اللاعبين المتواجدين فى القطبين.



