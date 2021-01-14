ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو: مستوى أداء الونش مع الزمالك يؤهله للعب أوروبيا

الخميس 14/يناير/2021 - 05:57 ص
محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش
Advertisements
محمد رشاد
أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالمستوى الرائع لـ محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، بعد الإعجاب بمستوى اللاعب من جميع زملائه، وجميع النقاد خلال الفترة الأخيرة، مع وجود عرض من نادي أهلي جدة السعودي؛ للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع على قناة "النهار"، "المستوى الكبير الذي ظهر به محمود حمدي الونش، يؤهله بكل سهولة إلى الانضمام إلى نادٍ كبير في قارة أوروبا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب يقدم مستويات كبيرة".

وكان محمود حمدي الونش، تلقى عرضا رسميا من جانب نادي أهلي جدة السعودي من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن تم رفض العرض بشكل رسمي للحاجة لخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأشار ميدو إلى أن الثنائي وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك، يقدمان مستويات كبيرة هذا الموسم فى الدوري، وهما نموذجان جيدان لكل اللاعبين المتواجدين فى القطبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المسحة الثالثة لـ محمود الونش إيجابية

بيراميدز يخاطب الزمالك لشراء محمود حمدي الونش

سلبية مسحة محمود الونش مدافع الزمالك

بعد تمسك باتشيكو باستمرار اللاعب.. الزمالك يرفض رحيل عمر السعيد

الونش راحة من مران الزمالك اليوم

مبلغ خرافي.. وكيل الونش يكشف موقف اللاعب من الانتقال لأهلي جدة

ترشيحاتنا

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

حيل عجيبة تسهل عليك مهمة الطهى والتمتع بمذاق رائع

بعد فيديو إساءة عون للحريري.. صحيفة لبنانية: وصلا إلى الطلاق وانقطعت آخر شعرة

ميدو: قرار تواجد شريف إكرامي أساسيا في بيراميدز خاطئ

خبيرة علم فلك تفجر مفاجأة صادمة عن موعد انتهاء فيروس كورونا

سجود التلاوة .. أسبابه وأحكامه

Advertisements

هشام حنفي: أتوقع عدم خوض محمود الخطيب انتخابات الأهلي المقبلة

نجم الزمالك يعلن إيجابية مسحة كورونا للمرة الثانية

اتحاد الكرة ليس ملكا لأحد.. أحمد شوبير يهاجم اللجنة الثلاثية برئاسة مجاهد

هشام حنفي: مهاجمو الأهلي أفضل من مصطفى محمد.. وهناك لاعبون من الزمالك يليق بهم الأحمر

ميدو: قرار تواجد شريف إكرامي أساسيا في بيراميدز خاطئ

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة ويكشف تطورات احتراف مصطفى محمد.. خروج بايرن ميونخ من كأس ألمانيا.. وإيجابية مسحة كورونا لنجم الزمالك

مواعيد مباريات اليوم الثاني لمونديال اليد والقنوات الناقلة لها

الزمالك يكشف تطورات احتراف مصطفى محمد.. وسبب إزالة السور النهري ..فيديو

قناتان مفتوحتان على النايل سات تنقلان مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو بـ السوبر الإسباني

راحة سلبية للاعبي الأهلي والسولية جاهز لمواجهة البنك الأهلي

منافس الأهلي في كأس العالم.. سانتوس إلى نهائي كأس ليبرتادوريس بعد اكتساح بوكا جونيورز بثلاثية

مولر ينفعل على مراسل قناة تليفزيونية بعد إقصاء بايرن ميونخ من كأس ألمانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول