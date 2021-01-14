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بين الناس

أهالي المرج يستغيثون بسبب انقطاع المياه

الخميس 14/يناير/2021 - 05:42 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث أهالي "المرج" بموقع "صدى البلد" بعد قيامهم بشكاوى عديدة للحي بسبب المعاناة من انقطاع المياه.

لقد استغاث أهالي شارع مؤسسة الزكاة بجوار كوبري أبو رجيلة بحي المرج بموقع "صدي البلد"؛ بسبب أنهم يعانون من انقطاع الماء لمدة ٢٤ ساعة.

ولقد أضاف سكان المنطقة أيضا أنهم يعيشون بدون ماء نهائيا وهو الأمر البالغ الصعوبة خاصة مع كثرة انقطاعها إضافةً إلى شكواهم من أهميتها لضرورة الاهتمام بالنظافة ومنع إصابتهم بفيروس كورونا وهو الأمر الذي يسبب الكثير من الإزعاج للأهالي بجميع فئاتهم العمرية من كبارا في السن أو أطفال أو نساء.


للتواصل : 01227321034

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس
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