أهالي المرج يستغيثون بسبب انقطاع المياه

استغاث أهالي "المرج" بموقع "صدى البلد" بعد قيامهم بشكاوى عديدة للحي بسبب المعاناة من انقطاع المياه.





لقد استغاث أهالي شارع مؤسسة الزكاة بجوار كوبري أبو رجيلة بحي المرج بموقع "صدي البلد"؛ بسبب أنهم يعانون من انقطاع الماء لمدة ٢٤ ساعة.





ولقد أضاف سكان المنطقة أيضا أنهم يعيشون بدون ماء نهائيا وهو الأمر البالغ الصعوبة خاصة مع كثرة انقطاعها إضافةً إلى شكواهم من أهميتها لضرورة الاهتمام بالنظافة ومنع إصابتهم بفيروس كورونا وهو الأمر الذي يسبب الكثير من الإزعاج للأهالي بجميع فئاتهم العمرية من كبارا في السن أو أطفال أو نساء.









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