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حوادث

إصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق نجع حمادي الزراعى

الخميس 14/يناير/2021 - 09:09 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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يوسف رجب

أصيب رجل و سيدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق نجع حمادي الزراعى الشرقى، بالقرب من كمين الشعانيه.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكى، بالطريق الزراعى الشرقى بالقرب من كمين الشعانيه.


تبين إصابة كل من: فائق محمد طايع 59 عاما، بكدمات وسحجات متفرقه، و رجاء محمد أبو المجد 52 عاما، باشتباه نزيف بالمخ.


من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بهجوره المؤقت بنجع حمادي، لتلقى العلاج اللازم.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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