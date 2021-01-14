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برنامج «8 الصبح» يحتفى بمرور 4 سنوات على انطلاق dmc

الخميس 14/يناير/2021 - 08:36 ص
احتفالية dmc
احتفالية dmc
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ريهام فيكتور
احتفل برنامج "8 الصبح" ، بمرور 4 سنوات على انطلاق "DMC"، من خلال استضافة مذيعات برنامج 8 الصبح عبر سكاى والتناقش فى تطورات الخطط القادمة واستعراضهم لكافة القضايا التى تهم المواطنين.

شبكة قنوات dmc المكونة من 6 قنوات انطلقت منها ثلاثة قنوات. كانت البداية بـ dmc sports التي انطلقت في شهر سبتمبر عام 2016 مع انطلاق الدوري المصري لكرة القدم، والتي قامت بتغطية الدوري المصري (ب) لأول مرة مع تغطية الأحداث الرياضية المحلية والعالمية فكانت هذه القناة الرياضية بمثابة أول إشراقات شبكة dmc. وفي بداية عام 2017 انطلقت قناتي (dmc HD , dmc Drama) التي أخذت معايير البث إلى مستويات مختلفة كُليًا.

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