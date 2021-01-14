لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر بالاستعداد

أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، للجيش بإعداد خطة جديدة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن كوخافي أمر الجيش، بإعداد خطة عملياتية جديدة للتعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط، وخصوصا البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب الصحيفة، يدور الحديث عن خطة مركبة تتضمن ثلاثة بدائل، والتي سيتم اعدادها خلال الفترة القريبة القادمة، وسيتم عرضها على الجهات السياسية.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يقول إن أعداد الخيار العسكري يحتاج إلى مليارات جديدة، خارج إطار الميزانية الحالية.

وأشارت إلى أن مصادر إسرائيلية كشفت أن نتنياهو ينوي تعيين مسؤول خاص لهذا الملف، والمرشح هو رئيس الموساد يوسي كوهين بعد انهاء عمله بالموساد.